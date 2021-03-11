‘Ritme göre zıplamalarından’ tespit edilen kadınlar adliyede

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Sıraselviler Caddesi’nden Taksim meydanına ‘Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlemek isteyen kadın topluluğuna polis izin vermemişti.

Toplulukta yer alan bazı kadınların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının geçtiği sloganlar atarak ‘hakaret’ ettikleri gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Mart’ta soruşturma başlattı. 18 kadın hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 13 kadın gözaltına alındı.

RİTME GÖRE ZIPLAYANLARDAN TESPİT YAPILDI

Yürüyüşe katılan ve ağızlarında maske olduğu halde ‘Tayyip kaç kaç, kadınlar geliyor' sloganını attıkları, “Ritme göre zıplamalarının tespit edildiği..” denilerek gözaltına alınan 13 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Kadınların gözaltına alınma gerekçelerinin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ olduğu kaydedildi.