RTÜK’ten 4 kanala para cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1, Halk TV, Fox ve Kudüs TV'ye idari para cezası uyguladı.

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RTÜK, Tele 1’in “18 Dakika” programında Merdan Yanardağ'ın sözlerini müzakere etti. Üst Kurul Üyeleri, Yanardağ'ın hüküm veren ifadelerinin ve isnatlarının, kişi ya da kurumların şahsiyet ve itibarlarına zarar verebilecek nitelikte olduğunu, ifade özgürlüğü kapsamı dışında bulunduğunu değerlendirdi. Tele 1 hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Moderatör Özlem Gürses’in de ‘maddi bir gerçekliğe dayandırmadan şahsi kanaatiyle yorumda bulunduğuna’ karar veren RTÜK, soruşturulmadan yapılan kamuoyu açıklamasının sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye de idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

FOX VE KUDÜS TV’YE DE CEZA GELDİ

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun başvurusunu değerlendiren RTÜK, Kudüs TV'de yayınlanan “Üçüncü Göz” programını mercek altına aldı. “Azerbaycan yönetimi aynı Saddam yönetimi gibi. Benim için fark etmiyor. Irak halkı benim için mukaddestir ama Saddam benim için lanetliktir. Aynı şekilde de Aliyev” sözleriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hakaret edildiğini tespit eden Üst Kurul, yayıncı kanala idari para cezası verdi.

RTÜK, bir dizide evcil köpeğin silahla öldürülmesi ve kadına şiddet görüntüleri yer alması nedeniyle de Fox TV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. (İHA)