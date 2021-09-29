Rüşvet alırken yakalanan gazeteciye hapis cezası

Bursa'da "rüşvet", "şantaj" ve "tehdit" suçlamalarıyla polisin takibe aldığı, yerel gazete sahibi Necmi İnce (41), iş insanından rüşvet alırken yakalanarak tutuklanmıştı. Cezaevinde bir süre tutuklu kalan ve ardından serbest bırakılan İnce, devam eden davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Halil ATAŞ

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Bursa'da 2020 yılında “rüşvet”, “şantaj” ve “tehdit” suçlamalarıyla polisin takibe aldığı, yerel gazete sahibi Necmi İnce, hapis ve para cezasına çarptırıldı.

AKP’DEN ÜÇ KEZ ADAY ADAYI OLDU

AKP'den 3 kez Bursa Milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıkan yerel gazete sahibi Necmi İnce, 2020 yılında iş insanından rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmıştı. Cezaevinde bir süre tutuklu kalan ve ardından serbest bırakılan İnce, devam eden davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı. İnce’nin cezası ertelendi.

“BAŞKOMUTANIMIZ ERDOĞAN”

Necmi İnce, AKP’ye yaptığı aday adaylığı başvurusundan sonra “Üniversite yıllarımda tanıştığım AK Parti ile başladığım siyaset yaşamım, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda bu günlere geldi. Ben ‘Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir’ felsefesini kendine ilke edinmiş bir kardeşiniz olarak, bu kutsal göreve talibim” ifadelerini kullanmıştı.

SİYASİ LİDERLERLE FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Necmi İnce’nin başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu,, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu gibi bir çok siyasi isimle olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, hakkında “rüşvet”, “şantaj” ve “tehdit” iddiaları bulunan yerel medya yöneticisi ve siyasetçi Necmi İnce’yi takibe aldı. İnce’nin bir iş insanına “Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim” dediği, seri numarası alınmış 10 bin euro ve 60 bin lirayı villa inşaatı yapan iş insanından aldığı esnada suçüstü yapıldı. İnce, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.