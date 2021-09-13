Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan rüzgar enerji santrali açık artırma ile satışa sunuldu.

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Standart boyut

Söke Yenidoğan Mahallesinde bulunan rüzgar enerji santrali sahası içerisinde 15 adet rüzgar jeneratörü, transformatör, salt tesisi ve teçhizatları ile tesisin kullanımındaki taşınır taşınmaz mallar yer alıyor. İhale kapsamında ada ve parseller satılmayacak olup sadece üst kullanım hakkı kapsamında tesisin tamamı satışa çıkarılacaktır.

Tesisin ilk satış ihalesi idare binasında 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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