Rüzgar kuvvetlenecek, sıcaklık düşüşü sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuzeyden esen kuvvetli rüzgarlar özellikle Marmara Bölgesi ve çevresinde etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Yurdun önemli bir kısmında mevsim normallerinin altına inen sıcaklık değerleri düşüşünü sürdürecek, yağışlar etkisini kaybedecek ancak kuzey yönlü rüzgarlar kuvvetli şekilde devam edecek. Yarından itibaren birkaç gün boyunca yurdun önemli bir kısmında sis etkili olacak.

YAĞMUR VE KAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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