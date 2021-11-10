Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yazılı olarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı paylaştı.

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için büyük gayret göstermiş; başarılı hamlelere imza atmıştır.

*İnanıyorum ki bu başarılarda büyük pay sahibi olan aziz milletimiz, bundan sonra da Cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına sahip çıkmaya devam edecektir.

*Bu düşüncelerle; vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

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