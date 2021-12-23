Saadet Partisi’nden Bakan Nebati’ye videolu gönderme

Saadet Partisi, “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdadır” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi eleştiren bir video paylaştı. Videoda bakana cevap olarak “Göz var, izan var; ışıltı yok” ifadeleri kullanıldı.

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Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Nureddin Nebati'nin “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdadır” sözlerine tepki gösterdi.

Videoda; sokak röportajlarında ekonomiyle alakalı düşüncelerini aktaran vatandaşların seslerine yer verildi.

Sokak röportajlarından derlenen bölümlerde vatandaşlar isyanını şu şekilde dile getirdi:

*Sabahleyin yoğurt ekmek yediniz mi? 52 yaşındayım bugüne kadar ben ağlamadım.

*Fabrikaya iş bakmaya gittim, oradaki kapı önündeki ekmeği aldım geldim. Adama ‘ben bunu tavuklarımız var onlara götüreceğim ‘dedim, yalan söyledim. Getirdim onu eşimle beraber yedik.

*Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum.

*Bir test kitabı olmuş 80-90 lira, yaprak test olmuş 50 lira.

*Ben 19 yaşındayım. Babam bana diyor, ‘evleneceksin, bir dala tutun’ şimdi ben bu durumda nasıl tutunabilirim?

* Ben çocuklarıma nasıl bakıyorum gelin görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın.

Geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı yaşayan vatandaşlarla “Gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor” diyen Nureddin Nebati’nin yer aldığı videonun sonunda Bakan Nebati’ye, “Göz var, izan var; ışıltı yok!” cevabı verildi.

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