Saadet Partisi’nden Erdoğan’a ‘market’ göndermeli kitap videosu

Saadet Partisi, Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına atıfta bulunarak market fiyatlarını eleştiren bir video yayınladı.

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Saadet Partisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabına atıfta bulunarak, market fiyatlarını eleştiren bir video yayınladı.

TÜİK DETAYI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketine giderek “Fiyatlar gayet uygun” demesi tepkilere neden olmuştu. Saadet Partisi de market fiyatlarının artışa geçmesini eleştirdi. Videoda Erdoğan'ın kitabına gönderme yapıldı; yazdığı kitabın adı değiştirilerek ‘Daha Ucuz Bir Market Mümkün' olarak yer aldı. Yayınevinin ise TÜİK olduğu görüldü.

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