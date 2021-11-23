Saadet zinciri tuzağına düşen oyuncu Burcu Kıratlı: Kandırıldım

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın eşi oyuncu Burcu Kıratlı’yı, ‘Ponzi Piramit Zinciri’ adında saadet zinciri ile dolandırdığı iddia edilen Mine Mumcu’nun, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Savunma yapmak için mahkemeye gelmeyen Mumcu hakkında, ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya oyuncu Burcu Kıratlı Akçıl ile avukatı geldi. Sanık Mine Mumcu duruşmaya katılmazken, avukatı kendisini temsil etti. Şarkıcı Sinan Akçıl da duruşmaya tanık olarak katıldı.

“TELEKOMÜNİKASYON İŞİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ”

Mahkemede beyanda bulunan Burcu Kıratlı, sanık Mine Mumcu ile yakın bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını söyleyerek, “Bana telekomünikasyon işleri yaptığını söyledi. Yurtdışından telefon hatlarını getirerek Türkiye'de daha pahalıya satıp kar elde ediyormuş. İyi bir kazanç sağladığından bahsetti. Karı yarı yarıya paylaşmak üzere anlaştık. İlk seferde 300 bin lira, ikinci olarak da 450 bin lira gönderdim. Bu paraların kar paylarını geri aldım” dedi.

“PARALARI SÖYLEDİĞİNİN AKSİNE İŞLETİYORMUŞ”

Kıratlı, “En son 550 bin lira para gönderdim. Bana 850 bin lira geri verecekti. Ancak göndermedi. Sonrasında da sanığa ulaşamadım. Benim kendi kazandığım parayı söylediğinin aksine işletiyormuş. Benim kendi kazandığım paramı geri vermedi. İnsanlardan bu şekilde paralar alarak, birinden aldığı parayı diğerine vererek kar yapıyormuş izlenimi yaratıyordu. Kandırıldım. Şikayetçiyim” dedi.

“ANLADIM BİR DOLANDIRICILIĞA DOĞRU GİTTİĞİNİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, “Eşim doğru söylüyor. İlk böyle güzel başladı. Parayı verdiler. Sözleşme de yapıldı. 3'üncü işten sonra kayboldu, oyalamaya başladı. Ben de kendisine para verdim. Beni de dahil etmeye başladı ama ben devam etmedim. Anladım bir dolandırıcılığa doğru gittiğini. Bana gönderdiğim ilk parayı geri ödedi. Yaptıkları iş telefon hattı işiydi. Yurt dışından özel hatlar getirip satıyordu. İşin bir telekomünikasyon işi olduğunu sanıyordum. Çünkü sanık öyle bahsetmişti. Eşim sanıkla tanıştığı gün banka üzerinden para gönderdi. İlk iki miktarda sorun yaşamadı ama son gönderdiği parayı alamadı” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR MADDİ MAĞDURİYET YAŞADI”

Mine Mumcu'nun avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, “Müvekkil 2000'lerin başından beri telekomünikasyon işi yapıyor. 2018-2019'da hayatına bir adam giriyor, çevresindeki herkesi hayatına dahil ediyor ve ekonomik olarak sömürülüyor. Müştekiyi parasını ödemesi gereken tarih olan 2 Eylül'de bir saldırıya uğruyor, 4 Eylül’de 40 milyon lira yağmalanıyor. Büyük bir maddi mağduriyet yaşadığı için müştekinin parasını verememiştir” dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Duruşma savcısı, Mine Mumcu'nun savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, Mine Mumcu hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Burcu Kıratlı ile eşi Sinan Akçıl ise duruşma sonrası adliyeden birlikte ayıldı.