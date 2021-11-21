Sabancı Üniversitesi 2 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sabancı Üniversitesi 2 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri

İlan Tarihi : 19.11.2021

İlana Son Başvuru Tarihi : 03.12.2021

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