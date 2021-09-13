Saç ekimi için gittiği hastanede ölen İbrahim toprağa verildi

İtalya'dan saç ekimi için gittiği İstanbul Bağcılar'daki özel hastanede 28 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Gül'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ağabeyi Ahmet Gül, "Çoğu kişi saç ekimine gittiğinde ön tahlili yapılıyor. Problemi çıkanlar ameliyata alınmıyor. Bunların tek derdi paradır. Ticarethane açmışlar. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya el atmasını istiyoruz" dedi.

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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesinde yaşayan bir çocuk babası İbrahim Gül, 3 yıl önce kuaförlük mesleğini yapmak için İtalya’ya taşındı. Gül, 4 gün önce, hem iş yerine malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye’ye geldi. İddialara göre, Bağcılar’daki özel bir hastaneye 9 bin lira yatırıp saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, burada hayatını kaybetti. Gül’ün eşini arayan hastane görevlileri, kocasının operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Eşinin haber vermesi üzerine Gül’ün meslek eğitmeni Dilek Özbek hastaneye gitti. Özbek, hastane yetkililerinden Gül’ün hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Gül’ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülün cenazesi Halfeti’deki Yukarıgöklü Aile Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Gül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

‘SAPASAĞLAM GİTTİ, CENAZESİNİ TESLİM ETTİLER’

Kardeşinin ameliyat sırasında kriz geçirip geçirmediğini bilmediklerini ve kendilerine net bir bilgi verilmediğini ifade eden ağabey Ahmet Gül, “Yasımız büyük, büyük bir şok atlattık. Sapasağlam çocuğumuz gitti. Bize ölü olarak hastaneden teslim edildi. Bize haber verilmedi. Saat 09.00da ameliyata alınıyor. Saat 15.00 gibi bize söylenen kalp krizi geçirmiş oldu. Kalp krizinden sonra stent yapıldığı söylendi. Ardından anjiyo yapıldı söylendi. Bu süre içerisinde bunca işlemi nasıl bir defada yaptılar. Amerikada olmayan işi siz nasıl yaptınız? Ön tahliller yapılmıyor. O esnada İbrahim ölüyor. Çoğu kişi saç ekimine gittiğinde ön tahlili yapılıyor. Problemi çıkanlar ameliyata alınmıyor. Bunların tek derdi paradır. Ticarethane açmışlar” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SESLENDİ

Bu konuya Sağlık Bakanlığı’nın el atmasını ve soruşturmanın derinleştirilmesini isteyen Ahmet Gül, şunları söyledi:

“Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya el atmasını istiyoruz. Acaba o hastanede İbrahim gibi kaç kişi vefat etti? Başka İbrahimler gitmesin. İlk başta 9 bin lira para aldılar. Ardından bizi arayarak hastanın fenalaşarak yoğun bakıma alındığını söylediler. Oysa saat 10.00da vefat etmiş, 5 saatlik bir süre içerisinde kendilerini kurtarmanın derdine düşüyorlar. İbrahimin hocası var, hastaneye gidiyor. Onu görmek istediğini söylüyor. Kızınca ona İbrahimin kanlı cenazesini gösteriyorlar. Bu durum üzerine halen bize haber verilmiyor. İbrahimin hocası, hastane yönetimine, ‘bunların aşireti var’ demesi üzerine bizi arıyorlar ama hastaneye gittiğimizde polis barikatıyla bizi karşılıyorlar. Bu soruşturmanın daha derinleştirilmesini istiyoruz.”

İbrahim Gül’ün cenazesine katılan yakınları ise sorumluların gerekli cezayı çekmesini istediklerini belirtti. DHA