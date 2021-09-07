Safer ayı ne zaman? Safer ayında neler yapılır?

Safer ayı, hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. 8 Eylül günü safer ayı idrak edilmeye başlanıyor. Bu ayı ibadetle geçirmek isteyenler Safer ayında neler yapılır merak ediyor. İşte Safer ayının önemi ve hakkındaki tüm detaylar...

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Muharrem ayı 7 Eylül 2021 Salı günü sona erecek. 8 Eylül 2021 Çarşamba günü ise Safer ayı idrak edilmeye başlanacak.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.