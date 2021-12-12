Sağanak yağış komşuyu felç etti, nehirler taştı, köprüler yıkıldı

Yunanistan'ın batı kesimlerini sağanak yağış ve fırtına vurdu. Onlarca kent ve köy sel suları altında kaldı. Nehirlerin taşması sonucu yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken evlerde mahsur kalanlar tekneler ve iş makinaları ile kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın batı kesimlerinde Lamia, Volos ve Halkis kentlerinde sağanak yağşı kabusu yaşandı. Bu gece yarısı başlayan ve sabaha kadar süren sağanak yağışlarda Sperchios nehri taştı Lamia kentine bağlı Komma Mahallesi'ndeki yüzlerce ev, otomobil ve işyeri sular altında kaldı.

Taşan nehirlerin köprüleri yıkması sonucu bazı köylerle ulaşım irtibatı kesildi. Atina merkezden bölgeye yardım ekipleri ile çok sayıda iş makinası gönderildiği ve halen 400 kişilik bir ekibin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

EVLERDEN TEKNE VE İŞ MAKİNALARI İLE KURTARDILAR

Taşan nehirlerle birlikte sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişilik aile itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Lamia ili ve köylerinde cadde ve sokakların derelere dönüşmesi ve suların bir metrenin üzerinde yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 130 kişi tekneler, botlar ve iş makinaları ile evlerinden kurtarılırken arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Birçok kentte elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği, alt yapıda büyük zarar meydana geldiği açıklandı.

Lamia Belediyesi'nde oluşturulan kriz masasında durum değerlendirilmesi yapılarak öncelikle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kapanan yolların açılmaya çalışıldığı belirtildi.

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