Sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışlar yer yer hayatı zorlaştıracak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar Ege’nin güneyinde kuvvetini artıracak. Yarından itibaren yağışlar etkisini kaybedecek olsa da hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.

AŞIRI YAĞIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz’in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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