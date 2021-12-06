Sağanak yağışta 15 bahçe kapısını çalan hırsızlar yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı şehir merkezindeki iki mahallede sağanak yağış nedeniyle elektriklerin kesilmesini fırsat bilerek bahçe ve sitelerin demir kapılarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün önceki sağanak yağışta elektriklerin kesildiği Umurca ve Yokuşbaşı Mahalleleri'nde elektriklerin kesilmesinin ardından bahçe ve sitelerin demir kapılarını çalarak kamyonete koyup ortadan kaybolan hırsızlar polisin yaptığı takip sonucu yakalandı.

İZMİR’E GÖTÜRDÜLER

İzmir'den bir kamyonet ile Bodrum'a geldikleri tespit edilen M.C.C. ve D.A. çaldıkları 15 kapıyı İzmir’e götürdü.

Bodrum polisinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmasıda M.C.C. ve D.A. nın İzmir Mersinli Mahallesi’nde hurdacılara sattıkları demir kapılar bulunarak şahıslar gözaltına alındı.

Bodrum'a getirilen ve daha öncede hırsızlıktan sabıkası oldukları belirtilen M.C.C. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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