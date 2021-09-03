Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül corona virüsü verilerini açıkladı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 3 Eylül 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, bugün 276 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda. Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Eylül verilerine göre, 304 bin 530 test yapıldı.

276 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, son 24 saatte 22 bin 857 yeni vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 527 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var” ifadelerini kullandı.

DÜN 23 BİN 496 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Eylül Perşembe verilerine göre, 23 bin 496 vaka tespit edilirken, 283 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 305 bin 47 test yapılmış ve 20 bin 4 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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