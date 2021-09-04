Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül 2021 corona verilerini açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Eylül 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 278 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Eylül verilerine göre, 283 bin 385 test yapıldı.

Son 24 saatte, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi. 19 bin 464 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 278 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 79.55, ikinci doz ortalaması yüzde 61.45, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 96 milyon 761 bin 208 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Eylül verilerine göre, dün 304 bin 530 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 857 vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 527 kişi sağlığına kavuşmuştu.