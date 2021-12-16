Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte bugünkü vefat ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 16 Aralık 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan halka uyarı geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Aralık verilerine göre, 354 bin 3 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 664 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 167 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 15 Aralık verilerine göre, dün 357 bin 325 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 872 vaka tespit edilirken, 193 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 239 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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