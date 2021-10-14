Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü tablosunu açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Ekim 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Ekim verilerine göre, 362 bin 217 test yapıldı.

Son 24 saatte, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 461 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 203 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalı” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Ekim verilerine göre, dün 361 bin 164 test yapılmıştı. Dün, 31 bin 248 vaka tespit edilirken, 236 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 331 kişi sağlığına kavuşmuştu.