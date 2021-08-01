Sağlık Bakanı Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 1 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri… Vatandaşlara iki uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Ağustos 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre yeni vaka sayısında düşüş yaşanırken, can kaybında artış gerçekleşti. Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara iki uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Ağustos Pazar gününün verilerine göre, 251 bin 224 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİNE YAKIN

Güncel verilere göre, son 24 saatte, 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken 96 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN İKİ UYARI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun” uyarılarında bulundu.

“ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞACAĞIMIZ BİR GELİŞME VAR”

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok” demişti.

DÜN 22 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 31 Temmuz verilerine göre, 22 bin 332 vaka tespit edilirken, 79 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 259 bin 196 test yapılmış ve 5 bin 107 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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