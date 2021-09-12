Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 12 Eylül vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Eylül 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Eylül verilerine göre, 310 bin 546 test yapıldı.

Son 24 saatte, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 616 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 243 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: RİSK DEVAM EDİYOR

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*”Bana bir şey olmaz!” Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor.

*Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 83.03, ikinci doz ortalaması yüzde 64.94, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 101 milyon 748 bin 658 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 11 Eylül verilerine göre, dün 314 bin 46 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 923 vaka tespit edilirken, 259 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 144 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 198 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi