Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 25 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Ağustos verilerine göre, 296 bin 711 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi. 16 bin 651 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.64, ikinci doz ortalaması yüzde 57.85, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 81 bin 547 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Ağustos verilerine göre, dün 293 bin 37 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 191 vaka tespit edilirken, 230 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 373 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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