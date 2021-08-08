Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 8 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Ağustos 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Ağustos verilerine göre, 239 bin 637 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ

Son 24 saatte, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 108 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 835 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67.30, ikinci doz ortalaması yüzde 46.52, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 76 milyon 193 bin 403 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 7 Ağustos verilerine göre, 246 bin 37 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 100 vaka tespit edilirken, 112 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 bin 758 kişi sağlığına kavuşmuştu.