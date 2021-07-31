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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Biontech aşısının sevkiyatında aksama

Biontech aşısında yaşanan yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Biontech aşısının sevkiyatında aksama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Biontech aşısının sevkiyatında sorun yaşandığını ifade eden Koca, vatandaşlara randevu çağrısında bulundu. Koca şu ifadeleri kullandı;

“BİRKAÇ GÜN AZALMA OLACAK”

“Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok.”

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