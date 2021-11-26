Yeni vaka ve can kaybı açıklandı! Sağlık Bakanı Koca’dan mutasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 201 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 361 bin 229 test yapıldı.

201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 24 bin 2 yeni vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 25 bin 341 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN VARYANT UYARISI

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor” dedi.

DÜN 222 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 25 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 24 bin 467 vaka tespit edilirken, 222 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 363 bin 43 test yapılmış ve 29 bin 639 kişi iyileşmişti.

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