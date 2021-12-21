Yeni vaka sayısında büyük artış! Bakan Koca: Bazı dolaylı hasarlar sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 187 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlar sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Aralık Salı gününün verilerine göre, 353 bin 152 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 20 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 19 bin 859 yeni vaka tespit edilirken 187 kişi hayatını kaybetti. Öt yandan, son bir günde 25 bin 532 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,36, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,56 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 708 bin 402, 2’nci dozda 51 milyon 242 bin 632 ve 3’üncü dozda 15 milyon 321 bin 143 olmak üzere toplam 125 milyon 761 bin 472 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 176 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 20 Aralık Pazartesi gününün verilerine göre, 18 bin 762 vaka tespit edilirken 176 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 351 bin 253 test yapılmış ve 24 bin 497 kişi iyileşmişti.

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