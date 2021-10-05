Sağlık Bakanı Koca, güncel vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 5 Ekim corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 228 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Bakan Koca da vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Ekim Salı gününün verilerine göre, 355 bin 564 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, 29 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 32 bin 269 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN KRİTİK UYARILAR

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Koca, şunları belirtti:

* Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız.

* Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız.

DÜN 248 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 4 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 28 bin 810 vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 352 bin 214 test yapılmış ve 33 bin 152 kişi sağlığına kavuşmuştu.