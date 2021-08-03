Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 3 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Ağustos 2021 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 126 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise dün göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Ağustos Salı gününün verilerine göre, 256 bin 163 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 25 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, bugün, 24 bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 126 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN ‘SON DERECE ÖNEMLİ’ DİYEREK UYARDI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli” ifadelerini kullandı.

DÜN 23 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 2 Ağustos verilerine göre, 22 bin 898 vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 270 bin 426 test yapılmış ve 5 bin 947 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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