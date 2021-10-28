Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte güncel corona verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 229 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor" uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Ekim Perşembe gününün verilerine göre, 354 bin 580 test yapıldı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre, 25 bin 528 yeni vaka tespit edilirken 229 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 27 bin 651 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN 42 İLE ÖNEMLİ ÇAĞRI

Güncel corona verilerini sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen” ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter’dan yaptığı diğer paylaşımda da “Adana ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89.15, 2’nci doz ortalaması yüzde 78.15 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 332 bin 860, 2’nci dozda 48 milyon 505 bin 748 ve 3’üncü dozda 11 milyon 101 bin 82, toplamda ise 116 milyon 23 bin 796 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 210 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Ekim Çarşamba gününe ait verilere göre, 26 bin 896 vaka tespit edilmiş ve 210 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 355 bin 947 test yapılmış ve 30 bin 542 kişi sağlığına kavuşmuştu.