Sağlık Bakanı Koca’dan 3 şehirle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Van, Niğde ve Mardin ile ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüsü aşılamasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. 3 ilde durumun değiştiğini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

* Doğu Anadolu'da MAVİ illerin sayısı artmaya başladı. VAN'DA ilk doz aşı oranı %75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!

* NİĞDE, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını %75'in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!

* MARDİN risk haritasındaki rengini Turuncudan Sarıya çevirdi. Covid-19'a karşı aşılanma oranı %65'in üzerinde. Sarıdaki gün sayısı ne kadar azsa o kadar iyi. Mardin'i Mavi iller arasında görmek istiyoruz.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 81,08 oldu. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 62,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz toplamı ise 98 milyon 828 bin 646’ya yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer aldı. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırıklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis takip etti.