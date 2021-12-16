Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başlıyor
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak olan sözleşmeli personel alımları için tercihler 16-22 Aralık tarihlerinde yapılabilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı kadrolarında pozisyon bekleyenler için beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde;
“KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz.”
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHİ İÇİN TIKLAYIN