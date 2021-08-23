Şahan Gökbakar’ın aşı açıklamalarına Sağlık Bakanı Koca’dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı konusunda yaptığı açıklamaya cevap verdi. Bakan Koca, "Devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabından, Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca’nın hesaplarını etiketleyerek aşı konusunda bir paylaşım yaptı.

Gökbakar, paylaşımında “Neden, doğru bulunup alınan bir kararı her yerde uygulamıyoruz? Anneler babalar ve çocuklarımız neden turistler gibi kendimizi güvende hissedemiyoruz?? Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak?? Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı değil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum…” dedi.

“BERABERİNDE AKILLARA ÇEŞİTLİ SORULAR GELDİ”

Ayrıca, Şahan Gökbakar, paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

* Bugün aklıma takılan bir soruyla karşınızdayım. Turizm sezonu başlarken ülkemize gelecek olan yabancı turistler, kendisini rahat, güvende ve zinde hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirilmiş, ardından da ‘Enjoy I’m vaccined’ adlı kampanyayla duyurulmuştu.

* Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi.

* Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymeti ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım.

BAKAN KOCA’DAN YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, Şahan Gökbakar’ın açıklamalarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, “Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

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