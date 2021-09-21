Şahin Mengü son yolculuğuna uğurlandı

23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Ankara’da, evinde rahatsızlanarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Şahin Mengü (73) için bugün ilk önce TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Törende Mengü için saygı duruşunda bulunuldu ardından öz geçmişi okunup, dua edildi.

Meclis’teki törene, Mengü’nün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İdare Amirleri Ali Şahin, Erkan Haberal, AKP grup başkan vekilleri Mahir Ünal, Emin Akbaşoğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile milletvekilleri, eski bakanlar ve Mengü’nün eski mesai arkadaşları katıldı.

Mengü, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü ve gazeteci Nevşin Mengü'nün de babası olan Şahin Mengü, bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapmıştı.

Düzenlenen cenaze törenine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.