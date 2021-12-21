Sahte içki 3 can kaybına daha neden oldu

Sahte alkol öldürmeye devam ediyor, Samsun'da içtiği metil alkolden zehirlenen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman’da, bir kişi içtiği sahte içki içtiği villada ölü bulundu, Avcılar’da ise bir tekel bayiinden sahte alkol alan bir adam, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

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Sahte içki sebebiyle yaşanan ölümler devam ediyor. Adıyaman'da, bir kişi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti. Kaldığı villada ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Avcılar'da, bir tekel bayiinden sahte alkol alan bir adam, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 52 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Tekel bayiine yapılan baskında iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Samsun’da ise içtiği metil alkolden zehirlendiği iddia edilen 63 yaşındaki Murat Ç., Bafra’da hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Murat Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEKELCİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerine giderek baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yeri sahibi gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli adam adliyeye sevk edildi. Tekel bayi ise belediye ekiplerince mühürlendi. Adli tıp kurumunda incelemesi biten Hacı Has'ın cenaze namazı Avcılar Mustafa Kemal Paşa Cami’de kılındı. Namazın ardından 52 yaşındaki adamın cenazesi Silivri'deki aile mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

“HER ZAMAN ALDIĞI YERDİ”

Cenaze namazının ardından kameraya konuşan Has'ın oğlu Ali Has, “Kaçak alkolden oldu. Babamın alkol aldığı bir yer vardı, kaçak alkol satıyormuş. Onu içti, gece de fenalaştı, gözleri falan görmüyordu.

Hastaneye kaldırdık, hastanede alkol komasına girdi. Ondan sonra da rahmetli oldu. Her zaman aldığı yerdi ama son zamanlarda kaçak satmaya başlamış. Babam da fark etti ama yetiştiremedik. Devamlı aldığı yer belli, 3 litrelik şişelerle bunlar satıyor. Şikayetçi olduk, gözaltına alındı, sonuna kadar şikayetçiyiz. Biz yandık başkaları yanmasın” dedi. (İHA)

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