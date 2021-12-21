Sahte içki can almaya devam ediyor! Ordu’dan kötü haber

Ordu'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel hayatını kaybetti, 4 kişi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala, Ordu’da da sahte alkol zehirlenmelerine yönelik ihbarlardaki artışlar dikkat çekiyor. İl dışından gelen alkolleri tüketen Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel, S.D., N.G., R.G. ve G.T., bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu.

6 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. S.D., N.G., R.G. ve G.T.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sahte içki zehirlenmelerinin ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda İzmir ilindeki bir firmadan kargo yoluyla etil alkol gönderildiği tespit edildi.

Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ünye, Ulubey ve Mesudiye ilçelerinde olmak üzere toplam 10 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan polis ekipleri; N.C., Z.G., A.B., E.Ç., S.G. ile H.K.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Z.G., A.B., E.Ç., S.G. ile H.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. N.C.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA

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