Sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı. Yalova'da ise bir gün önce birlikte sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden biri daha kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Bu arada, Aytekin K.’nin cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü. Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İKİ ARKADAŞIN AYNI GÜN ÖLÜMÜNDE SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi’nde oto tamirciliği yapan Ekrem Tekin, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Bunun üzerine Tekinin arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle girdiği iş yerinde Ekrem Tekirin cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem Tekir’in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce akşam saatlerinde sahte içki içtiğini tespit etti.

Yalnız yaşayan Yazgan’ın Hasan Baba Mahallesi’ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Yazgan’ı da ölü buldu.

Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Tekirin cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumuna, Yazgan’ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem Tekin Yalova’da, Mehmet Yazgan ise Adapazarı’nda toprağa verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekir ve Yazgan’ın ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak. İHA-DHA

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