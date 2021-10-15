Sahte polis kimliğiyle narkotik uygulaması yaptılar

Adana’da sahte polis kimliği çıkartıp narkotik uygulaması yaptığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ifadesinde polis olmayı çok istediklerini ancak olamayınca kimlik çıkartarak uygulama yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Hüseyin Ö., internetten indirdiği polis kimliği örneğini kullanarak kendine bir kimlik yaptı. Hüseyin Ö., ayrıca 288 liraya polis telsizi ve polis rozeti aldı. Kuzeni Yusuf K.'yi de yanına alan Hüseyin Ö., motosikletle bulvarda dolaşmaya çıktı.

GENÇLERE NARKOTİK KONTROLÜ

Sahte polisler, bankta oturarak sohbet eden Adem Demir ile İsa Bal'ın önünde durdu. Sahte kimliği iki arkadaşa gösteren Hüseyin Ö., “Üzerinizde narkotik madde var mı” diye sordu.

Kendilerine narkotik polisi süsü veren iki kuzen, Adem Demir ile arkadaşı İsa Bal'dan olumsuz yanıt alınca, “Sizi buralarda daha görmeyeyim” diyerek bölgeden uzaklaştı. Demir ile Bal, durumdan şüphelenerek polisi arayarak ihbarda bulundu.

HAYALİM POLİS OLMAKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayetin olduğu bölgeye giderek yaptığı çalışmada iki zanlıyı gözaltına aldı.

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yaralama suçundan kaydı bulunan Hüseyin Ö., “Polis olmayı çok istiyordum. Yıllardır hayalimdi. Hatta bunun için CİMER'e bile başvurdum. Polis olmaya hevesli olduğum için bu telsiz ve rozeti üzerimde taşıyorum. Kimseye kendimi polis diye tanıtmadım, menfaat temin etmedim” diye kendisini savundu.

“Kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)