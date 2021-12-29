Saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı düzenleyen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA (çok namlulu roketatar) atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi.