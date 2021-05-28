Saldırılar, linç girişimleri meğer bunlar iyi günlermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'de saldırıya uğrayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e “Rizelilerin ders verdiğini” söyleyip “Bunlar daha iyi günler” dedi. Siyaset dünyası bu ifadenin ‘Hedef gösterme' olduğunu iddia ederek, son dönemde politikacı ve gazetecilere yönelik saldırıları hatırlattı. İşte muhalefete yönelik saldırılardan bazıları:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

■ Ziyaretçi olarak Meclis'e giren Orhan Övet isimli saldırgan, grup toplantı salonuna doğru ilerleyen CHP liderine 2 yumruk attı.

■ Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Hırsızlıktan sabıkalı Osman Sarıgün, CHP liderine yumruk attı. Kılıçdaroğlu'nun korumaya alındığı ev taşlandı.

■ İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen şehit cenazesine katılan CHP liderinin çelengi parçalandı, üzerine tabanca mermisi atıldı.

■ Artvin'e giderken Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Konvoyun önünde bulunan bir er şehit düştü, iki asker yaralandı.

MERAL AKŞENER:

■ Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin önüne giden bir grup “Bozkurtlar burada, çakallar nerede” sloganı attı, duvara spreyle “Her an her şey olabilir” yazdı.

■ Akşener, İkizdere köylülerine destek için Rize'ye gitti. Yanına yaklaşan bir kadın “PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz” dedi. Akşener ise “Yapmıyoruz kardeşim” diye tepki gösterdi. Bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı. İYİ Partililerle ve grup arasında itiş kakış yaşandı.

SELÇUK ÖZDAĞ:

■ MHP'li bazı yöneticilerle polemik yaşayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı, sopalı 5 kişinin saldırısına uğradı.

GAZETECİLER:

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Yeniçağ yazarları Orhan Uğuroğlu, Murat İde ve Yavuz Selim Demirağ, gazeteci Levent Gültekin, gazeteci Sebahattin Önkibar saldırıya uğradı.