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Saldırılar, linç girişimleri meğer bunlar iyi günlermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akşener’e saldırıya yönelik sarf ettiği “Rizeliler ders verdi, bunlar daha iyi günler” ifadesi tartışmaya yol açtı. Muhalefet, liderlere daha önce gerçekleştirilen saldırıları tek tek hatırlatıp tehlikeye dikkat çekti.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 04:55, 28/05/2021
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Saldırılar, linç girişimleri meğer bunlar iyi günlermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'de saldırıya uğrayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e “Rizelilerin ders verdiğini” söyleyip “Bunlar daha iyi günler” dedi. Siyaset dünyası bu ifadenin ‘Hedef gösterme' olduğunu iddia ederek, son dönemde politikacı ve gazetecilere yönelik saldırıları hatırlattı. İşte muhalefete yönelik saldırılardan bazıları:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

MECLİS'İN İÇİNDE YUMRUKLANDI 8 Nisan 2014: Kılıçdaroğlu, Meclis'te yumruk yedi. Gözaltı şişmesin diye darbe aldığı bölüme bozuk para basıldı.

Ziyaretçi olarak Meclis'e giren Orhan Övet isimli saldırgan, grup toplantı salonuna doğru ilerleyen CHP liderine 2 yumruk attı.

ŞEHİT CENAZESİNDE LİNÇ GİRİŞİMİ 21 Nisan 2019: Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta linç girişimine uğradı. İnek hırsızı Osman Sarıgün, CHP liderini yumrukladı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Hırsızlıktan sabıkalı Osman Sarıgün, CHP liderine yumruk attı. Kılıçdaroğlu'nun korumaya alındığı ev taşlandı.

İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen şehit cenazesine katılan CHP liderinin çelengi parçalandı, üzerine tabanca mermisi atıldı.

Artvin'e giderken Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Konvoyun önünde bulunan bir er şehit düştü, iki asker yaralandı.

TERÖRİSTLER KONVOYUNA ATEŞ AÇTI 26 Ağustos 2016: Terör örgütü PKK, CHP liderini Artvin'de hedef aldı. “Bir canımız var o da devlete feda olsun” dedi.

MERAL AKŞENER:

Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin önüne giden bir grup “Bozkurtlar burada, çakallar nerede” sloganı attı, duvara spreyle “Her an her şey olabilir” yazdı.

“ERKEKSENİZ GELİN VURUN” DEDİ 5 Ekim 2018: Akşener'in evi basıldı. Evinin kapısına çıkan Akşener, gruptakilere “Erkekseniz gelin vurun” diye bağırdı.

Akşener, İkizdere köylülerine destek için Rize'ye gitti. Yanına yaklaşan bir kadın “PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz” dedi. Akşener ise “Yapmıyoruz kardeşim” diye tepki gösterdi. Bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı. İYİ Partililerle ve grup arasında itiş kakış yaşandı.

PROTESTOCU GRUPLA GERGİNLİK 20 Mayıs 2021: Akşener'in Rize gezisinde olay çıktı. İYİ Partili grupla slogan atan protestocular arasında itiş kakış yaşandı.

SELÇUK ÖZDAĞ:

MHP'li bazı yöneticilerle polemik yaşayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı, sopalı 5 kişinin saldırısına uğradı.

5 KİŞİ SALDIRDI, 18 DİKİŞ ATILDI 15 Ocak 2021: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde saldırıya uğradı. 18 dikiş atıldı.

Selçuk Özdağ

GAZETECİLER:

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Yeniçağ yazarları Orhan Uğuroğlu, Murat İde ve Yavuz Selim Demirağ, gazeteci Levent Gültekin, gazeteci  Sebahattin Önkibar saldırıya uğradı.

20 KİŞİ, BİR GAZETECİYE SALDIRDI 8 Mart 2021: Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'deki programına giderken 20 kişi birden saldırdı. Gültekin'in kolu kırıldı.

Levent Gültekin

Levent Gültekin

 

Yayınlanma Tarihi:05:30,