Salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar, Eskişehir’de ölümsüzleşti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, salgın sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ismini, 'Varlığınız Sağlığımız Anıtı' ile ölümsüzleştirdi. Baca formunda tasarlanan ve salgın döneminde hayatını kaybeden sağlıkçıların isminin yazılı olduğu anıt, 57 sanatçının katkısı ile 450 eserin birleşiminden oluşuyor.

Kemal ATLAN

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CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismini, sanatın birleştirici gücü ile ölümsüzleştirdi. Ülke genelinden 57 sanatçının elinden çıkan eserler, sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlandığı tuğlalar ile ‘Varlığınız Sağlığımız Anıtı'nda birleşti.

450 ESERİN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞTU

450 eserin birleşiminden oluşan anıtın açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, salgın nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim ‘Hocaların hocası’ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Akal Taşcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ile sağlıkçılar katıldı.

ANITTA 57 SANATÇININ İMZASI BULUNUYOR

Varlığınız Sağlığımız Anıtı açılışında konuşan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Ataç, “Bu anıt, pandemide büyük fedakârlıklarla mücadele ederek hayatlarını kaybetmiş sağlık çalışanlarının onurlu anılarını yaşatmak için yapıldı. Sağlığımızı varlıklarına borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın isimleri tuğlalara sırlandı. Türkiye'de bu yönü ile bir ilk olan eserde, tuğlalar yaşamın da simgesi olan bir baca formu oluşturacak şekilde dizildi. Eser, insanlık için yapılan fedakârlığı simgeliyor. Gelenekselleşmiş festivalimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer alan seramik sanatçıları başta olmak üzere tüm Türkiye'den 57 sanatçının pandemiye özel ürettiği 450 adet seramik eser, kolektif bilincimizi ve toplumsal belleğimizi bu anıta taşıdı. Açılışını gerçekleştireceğimiz anıt, sanatın gücü ile sağlıkçılarımızın isimlerini ölümsüzleştirdi” şeklinde konuştu.

ANITA KARANFİL BIRAKTILAR

Törende konuşmaların ardından Başkan Ataç, Didem Akal Taşcıoğlu ile birlikte salgın nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin sırlandığı tuğlayı, anıtta ayrılan bölüme yerleştirdi. Daha sonra katılımcılar anıta karanfiller bıraktı.

Duygusal anlar yaşanan buluşmada, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının aileleri, anıtta emeği geçen sanatçılara ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Anıt, Eskişehir Tepebaşı ilçesinde Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde yer alıyor.