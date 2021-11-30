Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar: 2 kez müebbet

Kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu’nun Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde silahla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, sanıklardan Mustafa Öztürk 2 kez müebbet ve 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Çekmeköy'de 9 Mart 2021 günü bir hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve çalışanı Ömer Faruk Zengin'in öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk cezaevinden getirilirken, tutuksuz 4 sanık, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“BİLEREK SALİH HOCAYA ATEŞ ETMEDİM”' DEDİ

Son savunmasında kandırıldığını savunan tutuklu sanık Mustafa Öztürk, “Ben bilerek, isteyerek adam öldürmedim. İsteyerek silah kullanmadım. Olay gerçekleşirken bilerek Salih hocaya ateş etmedim. Çok üzgünüm. Mağdurum” diyerek beraatini talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Mustafa Öztürk'ün Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'e karşı “kasten öldürme” suçunu işlediğini belirten mahkeme, indirim uygulamayarak sanığın 2 kez müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık Mustafa Öztürk'ün 3 kişiye yönelik eylemlerinden dolayı “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahla tehdit” suçlarını işlediğini belirten mahkeme, sanığın toplamda 21 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Mahkeme heyeti, “suçluyu kayırma” suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık Satılmış Güneş'i 6 ay 20 gün, sanık Mehmet Güneş'i ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İKİ SANIK HAKKINDA BERAAT

Sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk'ün “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kasten öldürme” suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik “öldürmeye teşebbüs” suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Mustafa Öztürk'ün oğulları olan Ensar ve Bayram Öztürk'ün de “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, iki akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 15'er yıldan, 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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