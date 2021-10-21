Samsun’da dikkat çeken corona ölümleri

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1 günde coronadan dolayı 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Samsun’da vaka artışı devam ediyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de en çok vaka artışı yaşanan 10 il arasında yer alan Samsun'da corona servislerinden yatan hasta sayısı 512 kişi olurken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 136’ya ulaştı.

“AŞIMIZI YAPTIRALIM”

20 Ekim Çarşamba günü yaşanan kayıp sayısının 10 olduğunu açıklayan Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından “512-136-10. Bunlar birer rakam değil, bu rakamları sıfır yapmak elimizde. Aşımızı yaptıralım, coronayı sıfırlayalım” mesajını verdi. İHA