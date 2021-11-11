Samuray kılıcı nedir? Kılıç almak için izin gerekiyor mu?

İstanbul'da samuray kılıcıyla yaşanan vahşet ardından vatandaşlar suç aleti olan "samuray kılıcı nedir" araştırmaları yapıyor. İki elle tutulabilecek kadar uzun saplı bir Japon kılıcı olan samuray kılıcı için antika olduğu tespit edilirse adınıza bulundurma ruhsatı verilir. Antika olmadığı anlaşılan samuray kılıcı için adli işlem yapılır.

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Samuray kılıcı ile yaşanan vahşi cinayet sonrasında ülkenin gündemine oturdu. Vatandaşlar suç unsuru olan samuray kılıcını merak ediyor. Kesici, delici bir özelliğe sahip olan kılıç için izin almak ve işlem yaptırmak gerekiyor.

SAMURAY KILICI ALMAK SERBEST Mİ?

Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletler antika silahtır. Bu tür silahların antika olup olmadığı Kriminal Polis laboratuvarlarından alınacak ekspertiz raporu sonucunda belirlenir.Bu kapsama girebilecek silahınız var ise dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, aldırılacak ekspertiz raporu sonucunda silahınızın antika olduğu tespit edilirse adınıza bulundurma ruhsatı verilir. Alınan ekspertiz raporu sonucu antika olmadığı anlaşılan silahlar için adli işlem yapılır ve silah müsadere edilir. Antika Silahlar için 5 yıl da 1 ruhsat yenilenir. Bu silahlar için taşıma ruhsatı düzenlenmez.

SAMURAY KILICI NEDİR?

Katana adıyla da bilinen samuray kılıc kavisli, tek ağızlı, iki elle tutulabilecek kadar uzun saplı bir Japon kılıcı. Japon samurayı tarafından kullanılan, geleneksel tek-yönlü, kıvrık kılıç çeşididir. Vakizaşi veya şoto ile ya da tanto ile eş olarak bilinen katana, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılırdı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı.

Japonya’da katana için kullanılan resmi terim uchigatana olup, katana terimi genellikle dünyadaki tüm tek ağızlı kılıçları ifade eder.

Kın ve balçak yani el siperi kısımları, özellikle Edo döneminin son yıllarında özel olarak tasarlanan sanat eserleriydi ve karmaşık bir dizayna sahipti.

Asıl olarak kesmek için kullanılmasına rağmen hafif eğriliği sayesinde etkili bir saplama silahı olarak da kullanılabilir. Çift elle tutulacak şekilde tasarlanmış olsa da bazı eski Japon dövüş teknikleri en azından bir ya da iki tek-el tekniği içerir.