Samuray kılıçlı cinayete yayın yasağı getirildi

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Eylemin toplumda infial yaratacak şekilde olması nedeniyle kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bahsi geçen dosya ve olay hakkında, delillerin henüz toplanmamış olması, bazı yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı ve savunma haklarına zarar vereceği düşünülmekle soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamı her türlü haber yapılması hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamına faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınlanmasının ve haberlerin önlenmesi için yayın yasağının konulmasına..”