Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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MİT ve Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olan ve örgüt içinde sözde ‘savaşçı’ ile ‘komutan’ düzeyinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. DHA

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