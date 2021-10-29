Santral kaçak çalıştırılmasın diye kapısında nöbet tutuyorlar

Samsun'daki Çarşamba Ovası'na bölge halkının karşı çıkmasına rağmen yapılan Biyokütle Santrali için verilen ÇED gerekli değildir raporunun iptal edilmesi üzerine, vatandaşlar valiliğe dilekçe vererek çalışmaların durdurulmasını istedi. Yasa gereği kapatılması için verilen sürenin son gününde santrale giden vatandaşlar, kaçak çalışma olmaması için nöbet tutmaya başladı.

İsmail AKDUMAN

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Oltan ve Köleoğlu Enerji şirketi, Samsun Valiliği’nden aldığı ÇED gerekli değildir raporunun ardından 2019 yılında birinci derecede Tarımsal SİT alanı ilan edilen Çarşamba Ovası’nın ortasına BES (Biyokütle Enerji Santrali) inşaatına başladı.

Bölge halkı, Mimar Odası ve SAMÇED (Samsun Çevre Platformu), santralin yapıldığı yere karşı çıkarak ÇED gerekli değildir kararının iptali için Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne iki ayrı dava açtı.

Davalar geçtiğimiz ay art arda sonuçlanırken, mahkeme santral için verilen ÇED gerekli değildir raporunu her iki davada da 2 kez iptal etti. Kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından bölge halkı, valiliğe dilekçe vererek santralin kapatılması ve çalışmalarını sonlandırması için dilekçe verdi.

SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR

Yargılama devam ederken bitirilen ve çalışmaya başlayan santralin faaliyetine son vermesini bekleyen yöre halkı, kararın tebliğinden sonra şirkete verilen yasal sürenini son gününde santrale gitti.

Santraldeki çalışmayı sonlandırması için şirket, kendisine verilen 1 aylık yasal süreyi sonuna kadar kullanırken vatandaşlar tesislerin giriş kapısında nöbet tutmaya başladı. Sabaha kadar nöbet tutan bölge halkı, santralin kaçak çalışmasına izin vermeyeceklerini ve valiliğin mahkeme kararını uygulamasını beklediklerini söyledi.