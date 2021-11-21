Sarı: Bakanlığın havalimanı metrolarında 1.5 milyar dolarlık israf var

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul’da yeni havalimanı için yaptığı metro hatlarının yaklaşık 1.5 milyar dolarlık israfa neden olduğuna dikkat çekti.

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Ulaştırma Bakanlığı'nın Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı inşaatlarına muhalefetten tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, havalimanına ulaşımı sağlamak için yapılan metroların yaklaşık 1.5 milyar dolar israfa neden olduğuna dikkat çekti.

Sarı, AB ülkeleri ve ABD'de metro hatlarının, kent merkezleri dışında tren hattı olarak devam ettiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Bu iki hattın şehir merkezi dışındaki imalatları 49 km. 49 km metro, 1 milyar 715 milyon dolar maliyete sahip. 49 km. hızlı trenin maliyeti ise 181.3 milyon dolar. Fark 1.5 milyar dolar. 1.5 milyar dolar israf yaratılmıştır. Biz projeye değil, yapılan israfa karşıyız.

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