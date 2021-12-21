Sarıgül: Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmadı?

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dövize endeksli mevduat uygulamasının geç kalınmış bir önlem olduğunu belirterek tepki gösterdi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kurdaki dalgalanmaların ardından basın açıklaması düzenledi.

“DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

Türkiye'nin çok ciddi ve zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak, hemen bir ‘Acil Durum Planı'nın devreye sokulması gerektiğini düşünüyoruz. Dün alınan tedbirler, piyasada bir rüzgar estirmiştir. Ancak alınan tedbirlerin, nasıl uygulanacağı konusunda ciddi tereddüt vardır. Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmamıştır? Bu düşündürücüdür.” şeklinde konuştu.

“GÜBRE FİYATLARI YÜZDE 400-500 ARTTI”

“Sanmayınız ki şu anda en kötü günleri yaşıyoruz. Geçmişteki en büyük devalüasyonlarda dahi hiç bir zaman gübre yüzde 100'ün üstünde artmadı.” diyen Sarıgül, “Bugün gübre fiyatlarındaki artış yüzde 400-500'lere geldi. Bu gübreyi alamayan çiftçi ne yapıyor biliyor musunuz? Çiftçi kullanması gereken gübrenin yarısını atabiliyor toprağa hatta yarıdan bile az. Bu ne demek biliyor musunuz? Yarın buğday, arpa rekoltesinin yüzde 50 düşmesi demek. Peki bu ülkede çiftçinin üretimi yüzde 50 düşerse, vatandaş ekmek nasıl yiyecek? Türkiye mecburen daha fazla buğdayı ithal etmek zorunda kalacak. Bu fiyatlarla buğdayı ithal ederseniz, ekmek fiyatları yükseliyor.” açıklamasında bulundu.

“VATANDAŞ AÇ MI KALSIN?”

Gerekli tedbirler alınmazsa ekmek yapacak buğday olmayacağını söyleyen Sarıgül, “Türkiye'yi çok çok tehlikeli bir gıda krizi bekliyor. Bugün 1 lira 25 kuruşa ekmeği alabilmek için yaşlısı, hastası, kadını çocuğu ekmek kuyruğunda. Madem kuyruktan rahatsızsınız; verin buğdaya desteği, verin fırıncıya desteği, o da satsın 1 lira 25 kuruştan. Kuyruk muyruk kalmasın. Soruyorum; vatandaş aç mı kalsın?” sorusunu dile getirdi.

“BU FERYADA KULAĞINIZI AÇIN”

Esnafın sorunlarına da dikkat çeken Sarıgül, “Esnaf nasıl çıkacak bu işin içinden? Bu maliyetlerle, bu fiyatlarla kime ne satacak? Her dükkandan bir feryat yükseliyor. Esnaf böyle sahipsiz bırakılmaz. Çiftçi, esnaf bu ülkenin ana damarıdır. Bu ülkenin orta direğidir. Bu feryada kulağınızı açın. Nereye gitsek, nereye elimizi atsak feryat var. Saymakla bitmez. Gıda dert, yakıt dert, elektrik dert, ulaşım dert, giysi dert. Dert üstüne dert. Bu kış böyle geçmez, geçemez.” dedi.

“GÜVEN YOKSA HİÇBİR POLİTİKA ÇALIŞMAZ”

Dün akşam döviz kurlarında yaşanan ani düşüşe dikkat çeken Sarıgül, “Bu tür önlemler alınabiliyordu da bugüne kadar neden alınamadı? Merkez Bankası defalarca piyasaya müdahale etti ancak dün gece birden dolar kuru aniden düşmeye başladı. TDP olarak; ülkemizin ödemeler bilançosu krizi içinde olmasını asla istemeyiz. Ancak görünen o ki; böyle bir krizle karşı karşıyayız. Maalesef Merkez Bankamızdaki net dövizimiz eksi 30 milyar dolara düşmüş durumda. Vatandaşımızın size, açıklamalarınıza, politikalarınıza güvenmesi şarttır. Güven yoksa hiçbir politika çalışmaz.” açıklamasında bulundu.

“'ACİL DURUM PLANI' HEMEN DEVREYE SOKULMALI”

“TDP olarak en azından 6 ay süreyle bir ‘Acil Durum Planı'nın hemen devreye sokulması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullanan Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

* Açık konuşalım, bugün piyasaları hükümet yönetmiyor, bugün piyasaları Merkez Bankası yönetmiyor.

* Piyasaları dedikodular, söylentiler yönetiyor. İktidarsanız, görevinizi yapın ve yönetin. Bugünden tezi yok, bankalardaki Türk Lirası ve döviz mevduatlarının hepsinin güvence altında olduğu ilan edin.

* Mevduat sigortası yüzde 100'e çıkarın. Bankacılık sistemine güveni derhal güçlendirin. Piyasadaki bu telaşa son verin. Dün alınan tedbirler geç kalmış palyatif tedbirlerdir. Durumun ciddiyeti devam etmektedir.

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