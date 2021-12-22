Sarıkaya’yı kınamıştı… Şiddet görüntüleri şok etti!

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay’ın bir kişiyi sopayla dövdüğü görüntüleri tepki çekti. İbrahim Ay, kısa süre önce Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayında kameraman Ahmet Demir’e tokat atmasını kınayan bir açıklamaya imza atmıştı.

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Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken kameraman Ahmet Demir'e canlı yayında tokat atmasının üzerinden iki gün geçmeden başka bir gazetecin daha şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Yaptığı hareketten sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan Sarıkaya'yı kınayan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay'ın 2017 yılında bir kişiyi sopayla dövdüğü görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, iki gün önce Habertürk Ankara Temailcisi Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik tokatlı saldırısını kınamış ve olayın hukuki takipçisi olacağını söylemişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

GGC Başkanı Ay, şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı;

* Vatan, bayrak ve namus… Bizler için kırmızı çizgidir. Avukat olan rahmetli kız kardeşime yönelik 5 yıl önce tezgahlanmış iğrenç, insanlık dışı bir iftira.

* Her türlü kanuni yola başvurmama rağmen şahsın, suç ehliyetinin olmadığına dair raporu dolayısıyla maalesef sonuç alamadım.

” 5 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİN ŞİMDİ SERVİS EDİLMESİ MANİDAR”

* İğrençlik devam etti. Kız kardeşim üzüntüsünden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

* Yaşananları konuşmak için gittiğimde, şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve tehditlere devam edince bir anlık öfkenin sonucu hadise meydana geldi.

* Beni yıpratmak için kız kardeşimin ölümüne neden olan şer odaklarının 5 yıl önceki bu görüntüleri şimdi servis etmeleri manidardır. Hepsini Yüce Allah’a havale ediyorum.

BÜYÜKŞEHİRDEN 80 MİLYONLUK İHALE ALMIŞ

Öte yandan GGC Başkanı İbrahim Ay’ın, yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden eşi Meral Ay'ın sahibi olduğu İnova Ajans adına açık hava reklam ihalesini yaklaşık 80 milyon bedelle 10 yıllığına aldığı da ortaya çıktı.

İhale iddiaları konusunda konuşan Meral Ay ise ihalenin halka açık olduğunu belirtti. Aynı gün yapılan diğer ihalelere birçok katılımcı olduğunu aktaran Ay, ihale fiyatının yüksek olması sebebiyle kimsenin ihaleye girmediği hatta şu an zarar ettiklerini belirtti.

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