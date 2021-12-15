Savcılık mütalaasını açıkladı: Barış Atay’a saldırı takipli gerçekleşti

Kadıköy’de, Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların saldırıyı takip sonucu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak haklarında, "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de 31 Ağustos 2020'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

ÖRGÜTLÜ GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASI

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay'ın avukatı,

“Müvekkilim Türkiye İşçi Partisi genel yardımcısı olup, kendisine yönelik İçişleri Bakanının Twitter'daki paylaşımı ile tehdit edilerek hedef gösterilmiş, birkaç sonra da saldırıya uğramıştır. Olayın örgütlü gerçekleştiğini düşündüğümüzden bu yöndeki soruşturma taleplerimiz de sonuçsuz kalmıştır.

Sanıkların fiili işledikleri yer, zaman, koşullar ve planlı hareket edişleri gözetilerek, suç kasıt ve kararlılıkları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmaları, seçenek cezalandırmalardan özgürlüğü bağlayıcı ceza seçeneğinin tercihine, iyi hal ve erteleme seçenek yaptırımlara çevrilme hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

TAKİP ETTİKLERİ KAMERA KAYITLARI İLE SABİT

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sokağın 5 metre genişliğinde olduğu ve sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sanıkların Barış Atay'ı takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğunu kaydetti.

Saldırı anında sanıkların “şerefsiz vatan haini” şeklinde bağırmaları dikkate alındığında, sanıkların Barış Atay'ın kimliğini bilmemeleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği kaydedildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Mütalaada, sanıkların iştirak halinde katılana yönelik üzerlerine atılı suçları işledikleri aktarılarak, “kamu görevlisini kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

Öte yandan sanıklardan Ömür Canpolat'ın “kamu görevlisine alenen hakaret” suçunda 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması da talep edildi.

Sanıkların avukatı ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanıkların avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Barış Atay'ın 31 Ağustos saat 01.00 civarında arkadaşıyla yürüdüğü sırada şüpheli Ömür Canpolat'ın arkadan koşup “şerefsiz vatan haini” diye bağırarak saldırdığı anlatıldı.

İddianamede, Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha saldırıp yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi.

Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığının kaydedildiği iddianamede, Atay'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı aktarıldı.

İddianamede şüphelilerden Ömür Canpolat'ın “kamu görevlisine karşı yaralama” ve “kamu görevlisine karşı hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya, diğer şüpheliler Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın ise “kamu görevlisine karşı yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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